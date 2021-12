SanMichelese - Rolo 3 - 6 | Biancoverdi avanti di due reti poi rimontati

Squadra in casa

Squadra in casa Sanmichelese

E’ stato un match combattutissimo quello tra SanMichelese e Rolo, giocato nell’anticipo delle 15,00 di questo pomeriggio. I modenesi sono entrati in campo con la giusta determinazione portandosi avanti, poi sono stati recuperati dai reggiani che nella ripresa hanno dilagato. Al 25’ è stato Corrente a portare avanti i biancoverdi che hanno poi raddoppiato al 32’ con Spezzani, portando la partita dalla loro parte. Nel recupero della prima frazione di gioco il Rolo ha accorciato le distanze con Lari, ma nella ripresa la SanMichelese ha allungato ancora con Casta al 51’.

A questo punto gli ospiti si sono messi a testa bassa a cercare di recuperare e al 55’ hanno accorciato di nuovo con Cremaschi, pareggiando poi al 58’ con Ranieri. I sassolesi non hanno retto alla rimonta e nell’ultima parte di gara non sono più riusciti a contenere gli avversari subendo la quarta rete al 66’ quando è stato Tosi a mettere il poker in rete. All’81’ è arrivato poi il gol di Porrini e all’86’ i reggiani hanno segnato anche la sesta rete con Tosi che ha messo a segno una doppietta personale.