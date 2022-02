Sant'Agostino - Castelvetro 3 - 2 | Primo tempo equilibrato, poi troppi errori nella difesa

Sconfitta per il Castelvetro che rischia di compromettere una classifica fino a questo momento tranquilla. Contro i ferraresi del Sant’Agostino i ragazzi di mister Cattani giocano un primo tempo equilibrato subendo una rete al 12’ per mano di Fiorini e trovando subito il pareggio al 18’ Ferrara. Nella ripresa due errori difensivi costano molto caro ai modenesi che al 63’ tornano sotto dopo la rete di Di Domenico e nove minuti più tardi il Sant’Agostino la chiude con Schiavon. All’83’ prova a riaprirla Mandreoli segnando il gol del 3-2, ma non c’è più tempo per recuperare.