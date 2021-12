Sant'Agostino - Vignolese 1 - 1 | Succede tutto in cinque minuti

Pareggia la VIgnolese sul campo del Sant’Agostino in uno scontro diretto in classifica per l’accesso ai play off. I modenesi sono passati in vantaggio al 71’ grazie ad un rigore trasformato da Vaccari, poi i padroni di casa hanno trovato subito la reazione pareggiando i conti al 76’ con Iazzetta. I modenesi rimangono così dentro alla zona play off a pari punti proprio con il Sant’Agostino e il Medicina Fossatone.