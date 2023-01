Sant'Angelo - Carpi 3 - 3 | Ai biancorossi non basta il doppio vantaggio

Neanche la "cura" Contini riesce ad infrangere il tabù delle tre vittorie di fila, che attanaglia il Carpi pure al "Chiesa" di S.Angelo Lodigiano. È un 3-3 sostanzialmente onesto quello che scaturisce da 96' di battaglia su un terreno non certo paragonabile al "biliardo" d'erba di altri campi. Tuttavia i biancorossi devono recitare il mea culpa per non aver saputo gestire due gol di vantaggio (1-3 poco prima dell'intervallo). Dopo aver messo in pratica una reazione da grande squadra, in seguito all'1-0 firmato Spaviero, è mancata la malizia, la cattiveria e la determinazione massima per volere a tutti i costi il successo. I due punti lasciati per strada oggi costituiscono - a meno di impronotiscabili "congiunzioni astrali" favorevoli di qui alla fine del torneo - la pietra tombale per le ambizioni, meglio dire velleità, da primato. La Giana resta lontanissima (14 punti), ed ora ha cominciato ad ingranare ben bene pure la Pistoiese che come organico non è da meno. Il Carpi è quarto, e dovrà mantenere alta la concentrazione per centrare i playoff (che comunque in D servono a poco).

La partita - Si parte in salita. Al 12' Spaviero (ex Modena) spinge palesemente alla spalle Boccaccini, l'incerta signora Gasperotti lascia fare non ravvisando irregolarità, e l'attaccante batte Ferretti, il portiere tornato in settimana a Carpi dopo aver rescisso con la FeralpiSalò.

Dieci minuti dopo arriva l'1-1. Lo firma Castelli, al secondo gol di fila, abile ad approfittare di un errato controllo di Meloni. Dopo una bella parata di Ferretti su Gobbi, arriva il vantaggio biancorosso. Punizione al "bacio" di Beretta, Calanca svetta di testa e scuote la rete. È il 28'. Non passa moltissimo che arriva anche l'1-3 che sembrerebbe chiudere i giochi. È il 41', Confalonieri stoppa con le brutte maniere Calanca in piena area dopo una finta intelligente di Arrondini, è rigore. Dal dischetto ci pensa Cicarevic. Troppo bello per essere vero. Perchè due minuti dopo, da una palla persa da Bouhali, nasce il 2-3 firmato Gobbi che riporta i partita i rossoneri di casa.

Il pari lodigiano arriva ad inizio ripresa. E qui merito ai locali, che imbastiscono una grande azione, con traversone di Ngounga perfetto per la "cabeza" di Spaviero che non perdona. È il 7' del secondo tempo, il risultato non cambierà più, e il Carpi rischia pure al quarto d'ora, con un salvataggio di tacco di Dominici a Ferretti battuto. Rammarico per una possibile espulsione di Gomez per una gomitata a Cicarevic.

Mercoledì turno infrasettimanale. Al "Cabassi" arriva il Prato per il primo di due gare casalinghe in pochi giorni (domenica la Sammaurese).