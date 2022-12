Sasso Marconi - Castelvetro 0 - 1 | Decide un rigore nel finale

Sconfitta per il Castelvetro che sul campo del Sasso Marconi perde per 1-0. La prima occasioneè per i padroni di casa che con Zabre tira dal limite, ma la palla è fuori. Arriva la risposta dei modenesi al 10' su calcio d'angolo con Cornia che di testa manda di poco a lato. Al 22' Scarlata serve Poligani che al volo tira alto. Contropiede del Sasso al 30’ che Dembacaj che salva dentro all'area piccola.

Nella ripresa la prima occasione è per il Castelvetro con Scarlata. Al 33’ contropiede del Castelvetro con Vitale che viene sgambettato da dietro appena superata la metà campo: reazione ed espulsione per lui, mentre viene solo ammonito il giocatore del Sasso Marconi. La partita si innervosisce e al 45’ Barbieri entra in maniera scomposta in area su un giocatore di casa ed è calcio di rigore trasformato da Geroni che decide il match.