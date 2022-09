Sasso Marconi - Cittadella Vis Modena 1 - 2 | Tre punti d'oro contro una retrocessa dalla D

Squadra in casa

Squadra in casa Sasso Marconi

Vittoria importantissima del Cittadella che porta a casa i tre punti dal campo di una retrocessa dalla Serie D, il Sasso Marconi. Parte subito bene la squadra di Cattani che ci prova con Esposito, ma la difesa dei bolognesi è attenta. Dopo pochi minuti di gioco arriva poi il primo cambio obbligato per i modenesi a causa dell’infortunio dello stesso Esposito, al suo posto entra Galanti.

Al 18’ arriva poi il vantaggio del Citta con Falanelli che, dalla distanza, tira bene e trova un rimbalzo che inganna Celeste e la palla entra in rete. Continua a macinare gioco la squadra di Cattani e ci prova con Boilini e Galanti, ma in entrambi i casi la difesa di casa è attenta. Brivido poi per il Citta quando Geroni colpisce il palo e Chiossi si supera con una grande parata su Silipo a pochi istanti dall’intervallo.

Nella ripresa il Sasso cerca la reazione per provare a pareggiare, ma è la squadra di Cattani ad avere le occasioni migliori: con Emanuel Esposito e Falanelli. Al 73’ arriva poi il pareggio dei bolognesi con Turci sugli sviluppi di un corner. Non si abbatte però la formazione modenese che all’82’ torna in vantaggio con Gollini che riceve da Barilli e batte Celeste con un bel diagonale.