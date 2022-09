Sasso Marconi - La Pieve Nonantola 1 - 0 | La decide Geroni al 90'

Ancora una sconfitta per la neopromossa La Pieve Nonantola che rimane così ferma a un punto in classifica insieme ad altre due modenesi, la Modenese e la Vignolese che a sorpresa è partita malissimo in campionato. I granata hanno una partita proibitiva in casa dei retrocessi dalla Serie D del Sasso Marconi, ma tengono il match in equilibrio per 90 minuti, cercando di resistere e di imporre il proprio gioco. Allo scoccare del 90’ però i padroni di casa conquistano un rigore che viene trasformato da Geroni e la vittoria va ai bolognesi.