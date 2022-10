Sasso Marconi - Real Formigine 3 - 3 | Finale di fuoco per i verdeblù

Squadra in casa

Squadra in casa Sasso Marconi

Buon pareggio per il Real Formigine che prosegue bene il suo cammino nel campionato di Eccellenza. Il punto odierno è arrivato sul difficile campo del Sasso Marconi, retrocesso in estate dalla Serie D. I verdeblù erano andati sotto di tre reti e hanno trovato poi nell’ultimo quarto d’ora (più recupero) di partita il pareggio insperato. Al 9’ i padroni di casa erano già in vantaggio con Geroni, poi al 27’ è stato Mascanzoni a raddoppiare.

Nella ripresa i bolognesi pensavano di averla ormai chiusa al 60’ con Galassi, ma al 75’ un’autorete ha riparto la partita con il Real Formigine che ha cominciato a crederci buttandosi in avanti. Al 90’ la situazione era ancora stabile sul 3-1, ma al 93’ Caselli ha siglato il 3-2 e al 96’ Habib ha fatto esplodere di gioia i suoi segnando il 3-3 che è valso un punto al termine di una giornata che sembrava destinata ad essere storta.