Sasso Marconi - Virtus Castelfranco 2 - 3 | Biancogialli da sogno, vincono anche in terra bolognese

Non sbaglia nemmeno nell’infrasettimanale sul campo del Sasso Marconi la squadra biancogialla che mantiene saldamente la testa della classifica. La Virtus Castelfranco ha portato a casa i tre punti anche dal campo ostico dei bolognesi passando in vantaggio al 14’ con Hajbi. Il primo tempo si è poi chiuso sullo 0-1 senza altri grossi sussulti.

Nella ripresa i modenesi hanno messo subito le cose in chiaro raddoppiando al 56’ con Mantovani, poi non poteva mancare la firma di Bertetti sul tris al 65’. A nulla è servita la bella doppietta di Geroni per il Sasso Marconi: il giocatore bolognese ha accorciato le distanze al 76’, poi tornando in partita quando ormai era troppo tardi, al 95’, per il finale di 2-3.