Sassuolo, Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore dei neroverdi, già ufficiale il nuovo direttore sportivo

L'amministratore delegato Giovanni Carnevali è stato chiaro, l'obbiettivo è tornare subito in Serie A, e non ha voluto perdere tempo. Ieri, mercoledì 29 maggio, è stato annunciato il nuovo direttore sportivo, si tratta di Francesco Palmieri, questo l'annuncio della società: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Direttore Sportivo della Prima Squadra maschile a Francesco Palmieri, da 9 anni alla guida del settore giovanile dove ha raccolto importanti successi contribuendo alla crescita e al rafforzamento del vivaio neroverde. La conferenza stampa di presentazione si terrà, al Mapei Football Center, domani, giovedì 30 maggio, alle ore 18:00 alla presenza dell’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali. A Francesco Palmieri va un grande “In bocca lupo” da parte di tutto il club. "

Per quanto riguarda l'allenatore invece sembra solo una questione di ore per l'annuncio ufficiale, l'accordo è stato trovato nella giornata di ieri con il campione del mondo 2006 ed ex allenatore di Bari, Verona, Brescia, Sion, Frosinone e Lione.