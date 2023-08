Sassuolo - Atalanta 0 - 2 | Neroverdi beffati alla prima uscita

Sconfitta che brucia per il Sassuolo alla prima di campionato. I neroverdi giocano alla pari contro l’Atalanta e vengono puniti da una giocata improvvisa all’84’.

IL MATCH - Si gioca co agonismo e sul filo dell’equilibrio tra Sassuolo e Atalanta nella prima calda giornata di campionato. La prima grande occasione è al 4’ per i neroverdi che con Laurientè impegnano Musso in una grande parata. Entrambe le squadre continuano a cercare un’imbucata con insistenza, ma senza riuscire a creare nulla di pericoloso fino al cooling break del primo tempo. Al 29’ intervento decisivo di Viti in difesa che salva il risultato. Gran botta di Zapata al 32’ da posizione defilata sulla destra, ma Consigli si oppone. Nel finale di primo tempo l’Atalanta spinge con De Roon e Zapata, ma i neroverdi riescono a salvarsi sempre e a contrattaccare con Henrique che impegna Musso. Ad inizio ripresa è ancora Laurientè a provare a sorprendere gli ospiti con un tiro che sfiora la traversa al 47’. E’ poi ancora l’Atalanta a provare a prendere il controllo con De Ketekaere appena entrato e Lookman. Entra l’ex Scamacca e subito si fa vedere al 63’ quando serve l’altro nuovo nerazzurro De Ketelaere che tira e trova la traversa piena. Nel finale la stanchezza e il caldo si fanno sentire e le occasioni scarseggiano. All’84’ all’improvviso Ruggeri crossa perfettamente per la testa di De Ketelaere perso da due neroverdi ed è gol per l’Atalanta anche se sembrava che Consigli avesse parato, ma la palla era entrata. Al 93' Zortea con una prodezza da fuori raddoppia e chiude la partita

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic, Viti (77′ Miranda9, Viña (46′ Messori), Henrique, Lopez, Defrel (77′ Volpato), Bajrami (61′ Thorstvedt), Laurienté, Pinamonti (85′ Mulattieri). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Miranda, Paz, Volpato, Boloca, Lipani, Thorstvedt, Mulattieri, Ceide. All.: Alessio Dionisi.

ATALANTA: Musso, Djimsiti, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta (72′ Zortea), De Roon, Koopmeiners, Ruggeri, Pasalic (46′ De Ketelaere) , Zapata (46′ Ederson), Lookman (61′ Scamacca). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Bakker, Zortea, Ederson, Adopo, Muriel, De Ketelaere, Scamacca. All.: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: sig. Marchetti di Ostia Lido.

RETI: 84′ De Ketelaere, 93' Zortea