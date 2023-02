Sassuolo - Atalanta 1 - 0 | Laurientè fa un numero e decide

Seconda vittoria consecutiva per il Sassuolo che sembra aver ripreso il proprio cammino verso una salvezza tranquilla. Le difficoltà degli ultimi mesi sembrano dimenticate: in una settimana i neroverdi fanno un sol boccone di Milan e Atalanta.

IL MATCH - Sembra essersi ritrovato veramente il Sassuolo che parte benissimo anche contro l’Atalanta. La prima occasione è di Defrel al 7’, servito dall’ex Zortea, ma Musso respinge. Ancora protagonista il portiere nerazzurro al 10’ quando Henrique lo mette in difficoltà da posizione defilata. Al 15’ prova il tiro da fuori Frattesi che conquista un corner, poi è l’Atalanta a salire senza però creare grandi pericoli. La partita cambia improvvisamente al 28’ quando Maehle entra in scivolata su Berardi e viene ammonito, poi l’arbitro viene richiamato al VAR e dopo la consultazione estrae il cartellino rosso per il giocatore ospite tra le proteste; forse la decisione è troppo severa. Ora è solo Sassuolo in campo e le occasioni passano tra i piedi di Berardi e Zortea, ma il match viene sbloccato solo nella ripresa al 55’ quando Laurientè fa un numero alla Boga o alla Traorè, prende palla sulla sinistra, salta un uomo, si accentra leggermente e calcia sul secondo palo con un tiro a giro che non lascia scampo a Musso. Al 64’ rischia tantissimo il Sassuolo quando Koopmeiners calcia benissimo una punizione che impegna Consigli in una bella parata. Dieci minuti più tardi neroverdi vicinissimi al raddoppio con Bajrami che calcia forte a botta sicura, ma trova Scalvini che si immola sulla linea di porta. Ancora una parata di Musso poi all’82’ du Bajrami, subito dopo Berardi da sottoporta calcia alto. La squadra di Dionisi controlla il risultato, poi a recupero già terminato viene anche espulso Muriel per proteste.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio (46′ Marchizza); Frattesi, Obiang (86’ Harroui), Henrique (67′ Bajrami); Berardi, Defrel, Laurienté (86’ Thorstvedt). A disp.: Russo, Pegolo, Alvarez, Ferrari, Ceide, D’Andrea. All.: Alessio Dionisi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer (67′ Pasalic), De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman (46′ Boga), Ederson (32′ Ruggeri, 80' Muriel); Hojlund (67′ Zapata). A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Demiral, Soppy. All.: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: sig. Marcenaro di Genova.

RETI: 55′ Laurienté

NOTE: ammoniti Rogerio, Scalvini, Laurienté, Defrel, Thorstvedt. Espulsi Maehle e Muriel.