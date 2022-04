Sassuolo - Atalanta 2 - 1, le pagelle | Traorè mostruoso, Lopez fenomenale

Ecco le pagelle di Sassuolo-Atalanta 2 - 1:

SASSUOLO: Consigli 6.5; Muldur 7, Ayhan 6.5, Chiriches 6.5, Kyriakopoulos 7 (76′ Ferrari s.v.); Maxime Lopez 7.5, Matheus Henrique 6 (46′ Magnanelli 6.5); Berardi 6.5 (70′ Defrel 6), Raspadori 6, Traorè 8 (70′ Rogerio s.v.); Scamacca 6.5 (76′ Tressoldi s.v.).

ATALANTA: Sportiello 6; Scalvini 6, Demiral 5, Toloi 5.5 (57′ Palomino 5.5); Hateboer 5 (46′ Zappacosta 6), Pessina 5.5, Pasalic 5 (76′ Malinovski s.v.), Pezzella 6; Miranchuk 5.5 (46′ Koopmeiners 5.5), Zapata 5, Boga 5 (57′ Muriel 6).

MIGLIORI TODAY

TRAORE’ 8 - Ormai ogni volta che gioca lascia il segno. Doppietta importante per lui che colpisce anche un palo e più volte impegna Sportiello. Il confronto diretto con l’ex compagno Boga è impressionante in favore di Junior Traorè in questa giornata. Il numero 23 neroverde esprime tecnica, determinazione, qualità e fantasia, oltre che un buon dialogo con i compagni. In costante crescita.

LOPEZ 7.5 - Il suo rientro in campo si fa sentire e la squadra ricomincia a giocare con la solita brillantezza. E’ sua parte del merito del secondo gol e di tante azioni pericolose.