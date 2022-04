Sassuolo - Atalanta 2 - 1 | Doppietta di Traorè e spettacolo neroverde al 'Mapei Stadium'

Torna a brillare il Sassuolo con Traorè ispirato che si mette in mostra di fronte ad un Boga in difficoltà. La doppietta dell’ivoriano, con un gol per tempo, porta i neroverdi a soli cinque punti da un’Atalanta che da qualche partita sembra essere in difficoltà.

IL MATCH - Bellissimo primo tempo tra Sassuolo e Atalanta che tra parate, pali e traverse creano tantissimo, ma a concludere sono solo i neroverdi. Già al 2’ Lopez impegna Sportiello che è costretto a mandare in angolo, poi rispondono gli ospiti con Pezzella due minuti più tardi, ma il giocatore nerazzurro colpisce Chiriches. All’11’ ancora Atalanta con Pasalic che calcia benissimo, ma Consigli arriva a prendere il pallone mandandolo sulla traversa con una grande parata. Si fa rivedere allora la squadra di casa con Traorè che dal centro dell’area impegna Sportiello, poi al 22’ segna Berardi dopo una giocata fenomenale, ma il gol viene annullato per un fuorigioco millimetrico. Passano poi solo due minuti e Traorè trova la rete del vantaggio: Berardi recupera palla al limite della propria area ed esce bene palla al piede, serve Kyriakopoulos che sulla sinistra scende in velocità ed effettua un cross perfetto per Traorè che, in mezzo a due avversari, stoppa e si gira in velocità, calciando potente sotto la traversa e saltando così anche Sportiello in uscita. Al 26’ vicinissimo alla doppietta il numero 23 neroverde che colpisce il palo con un destro a giro che viene deviato da un avversario. Traversa di Chiriches al 31’: colpo di testa del difensore su calcio d’angolo e altro gol sfiorato. Prova un minimo di reazione l’Atalanta, ma non crea niente di pericoloso nel finale del primo tempo. Al ritorno in campo dopo l’intervallo ricomincia a macinare gioco il Sassuolo e ancora Traorè sfiora il raddoppio al 54’ trovando la respinta di Sportiello. Il gol è però nell’aria e arriva al 61’ Traorè viene servito in verticale da Lopez, salta Demiral e calcia dal limite mettendo il pallone a fil di palo dove Sportiello non riesce ad arrivare: doppietta per l’ivoriano che fa impallidire l’ex compagno Boga. Torna ad essere protagonista poi anche Consigli quando alza sopra alla traversa un tiro pericoloso di Muriel al 64’. Nel finale Dionisi passa ad un assetto estremamente difensivo, inserendo Rogerio e Tressoldi al posto di Traorè e Scamacca. Nonostante questo all’81’ il Sassuolo colpisce ancora un palo, questa volta con Defrel che apre troppo e non approfitta della porta praticamente vuota. Al 93' un erroraccio di Tressoldi favorisce Muriel che può segnare a porta vuota, ma ormai non c'è più tempo per recuperare perché appena riprende l'azione, l'arbitro fischia tre volte.

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos (76′ Ferrari); Maxime Lopez, Matheus Henrique (46′ Magnanelli); Berardi (70′ Defrel), Raspadori, Traorè (70′ Rogerio); Scamacca (76′ Tressoldi). A disp.: Vitale, Pegolo, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Toljan. All.: Alessio Dionisi

ATALANTA: Sportiello; Scalvini, Demiral, Toloi (57′ Palomino); Hateboer (46′ Zappacosta), Pessina, Pasalic (76′ Malinovski), Pezzella; Miranchuk (46′ Koopmeiners), Zapata, Boga (57′ Muriel). A disp.: Musso, Rossi, Maehle, Mihaila, Cittadini. All.: Gian Piero Gasperini

ARBITRO: Sacchi di Macerata

RETI: 24′, 61′ Traorè, 93' Muriel

NOTE: ammoniti Henrique, Muldur, Zappacosta.