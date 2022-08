Calcio femminile, Sassuolo - Bayern Monaco 0 - 2 | Buona prova delle neroverdi

Bella esperienza ieri sera per le neroverdi che hanno affrontato le blasonate ragazze del Bayern Monaco giocando per lunghi tratti alla pari, in particolare nella ripresa quando il risultato era ancora in bilico sull1-1. Ad aprire le marcature è stata Lohmann all’8’, poi le tedesche sono riuscite a chiudere il risultato solo all’89’ con Damnjanovic.

SASSUOLO: Kresche (65′ Lonni), Philtjens (57′ Mella), Gram, Refiloe (75′ Battelani), Pondini (65′ Bellucci), Brignoli (60′ Tudisco), Da Canal (78′ Popadinova), Moraca (46′ Nocchi), Dongus (46′ Nagy), Filangeri (75′ Monterubbiano), Alkhovik (46′ Bragonzi). A disp.: Lauria, Realista, Petrillo, Nocchi. All.: Piovani

BAYERN MONACO: Grohs, Kumagai (78′ Bragstad), Viggosdottir, Glas (46′ Simon), Gwinn (60′ Rall), Schuller (60′ Damnjanovic), De Souza Da Silva, Magull (46′ Lohmann), Buhl (46′ Dallman), Zadrazil, Stanway (60′ Laurent). A disp.: Leitzig, Schmid, Landenberger, Glonin. All.: Straus

ARBITRO: sig Nicolini

RETI: 8′ Lohmann, 89′ Damnjanovic