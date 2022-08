Sassuolo, Berardi rinnova fino al 2027

È arrivato il rinnovo in neroverde per Domenico Berardi che ha firmato per rimanere un giocatore del Sassuolo fino al 30 giugno 2027. Il giocatore si candida così a diventare una bandiera della società di piazza Risorgimento dopo l’addio al calcio di un altro giocatore importante come Francesco Magnanelli. Nel momento della firma, Berardi ha anche siglato un patto d’amore con la squadra che lo ha fatto esplodere, scrivendo di suo pugno su una maglia neroverde la frase “Storia infinita di una passione neroverde! Avanti insieme!”