Sassuolo - Bologna 1 - 1, le pagelle | Berardi sempre il migliore

Ecco le pagelle di Sassuolo-Bologna 1-1:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 5.5, Tressoldi 6 (83’ Ferrari s.v.), Erlic 6, Rogerio 5.5; Frattesi 5.5 (75' Thorstvedt s.v.), Lopez 6, Henrique 5 (66' Harroui 5.5); Berardi 7, Defrel 5 (75' Alvarez s.v.), Bajrami 5.5 (66' Laurienté 5.5).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Bonifazi 6, Lucumì 6, Cambiaso 5.5; Schouten 5.5, Dominguez 7 (77' Moro s.v.); Aebischer 6, Ferguson 6 (85' Medel s.v.), Orsolini 5.5 (68' Arnautovic 5.5); Barrow 5.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7 - Basti dire che ha segnato un gran gol di destro per confermare che è stato il migliore in campo dei suoi. Nella ripresa cala i ritmi insieme agli altri ventuno in campo.

PEGGIORI TODAY

HENRIQUE 5 - Sbaglia il possibile colpo del ko per il Bologna. Sottotono, non alimenta il gioco in maniera determinante.