Sassuolo - Bologna 1 - 1 | Due prodezze e tanta noia

Pareggio poco emozionante tra Sassuolo e Bologna. A parte le due prodezze dei gol, per il resto è assolutamente calma piatta nel derby, se così si può dire, emiliano.

IL MATCH - Partita molto equilibrata tra Sassuolo e Bologna nei primi dieci minuti, con i rossoblù che cercano la prima grande occasione già al 4’ con Cambiaso che mette in difficoltà la retroguardia neroverde. A sbloccare il risultato però ci pensa sempre Domenico Berardi al 15’, con il destro, da posizione defilata di potenza sul primo palo. La reazione del Bologna è impercettibile e per risentire i brividi lungo la schiena bisogna attender il 39’ quando è Henrique, dal limite, trova le braccia di Skorupski. Al 42’ è uno splendido tiro dalla distanza di Dominguez a pareggiare i conti: Il giocatore ospite riceve all’indietro al limite dell’area, viene lasciato libero sul destro e la mette sotto l’incrocio dei pali dove Consigli non può arrivare. Nella ripresa il match è ancora più bloccato che all’inizio del primo tempo. Nessuna delle due vuole sbilanciarsi, poi inizia la girandola dei cambi che non favoriscono il gioco fluido. Di fatto non succede praticamente nulla fino al triplice fischio, nessuna vuole farsi male.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi (83’ Ferrari), Erlic, Rogerio; Frattesi (75' Thorstvedt), Lopez, Henrique (66' Harroui); Berardi, Defrel (75' Alvarez), Bajrami (66' Laurienté). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Ferrari, Obiang, Ceide, Muldur, Romagna. All.: Alessio Dionisi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez (77' Moro); Aebischer, Ferguson (85' Medel), Orsolini (68' Arnautovic); Barrow. A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Zirkzee, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri. All.: Thiago Motta

ARBITRO: sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno

RETI: 15' Berardi, 42' Dominguez

NOTE: ammoniti Posch, Lopez.