Coppa Italia, Sassuolo - Cagliari 1 - 0: i neroverdi affronteranno la Juventus

Passaggio del turno per il Sassuolo che andrà ai quarti di finale ad affrontare la Juventus, con gara prevista per il 9 febbraio. Contro il Cagliari i neroverdi hanno giocato una buona partita e passando in vantaggio al 18’ con Harroui che, da pochi passi, ha mandato in rete un assist di Rogerio dalla sinistra. Si riversa in avanti a questo punto il Cagliari che lascia spazio per alcune altre buone occasioni non sfruttate però dal Sassuolo. Al 61’ a metterla in rete è Pavoletti, ma il VAR annulla il gol per fuorigioco dell’attaccante ex neroverde. Per il Sassuolo è un record dal momento che nella storia non avevano mai passato il turno degli ottavi di finale.