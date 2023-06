Calcio, Sassuolo: il 'Mapei' è il secondo miglior campo della Serie A

Per il Sassuolo è arrivata una bella soddisfazione letteralmente dal campo: infatti il manto del ‘Mapei Stadium’ è stato valutato come il secondo migliore della Serie A, preceduto solo da quello del Gewiss Stadium di Bergamo. Al termine di ogni giornata, i terreni di gioco sono stati valutati e giudicati dai protagonisti in campo in base alla resa tecnica e prestazionale, nonché estetica, attraverso l’assegnazione di un punteggio.

La classifica finale, determinata grazie ai voti del capitano della squadra ospite, del direttore di gara, del regista della produzione televisiva dell’evento e dei tecnici agronomici della LNPA, ha dunque determinato i tre migliori terreni di gioco della Serie A TIM 2022/2023: il Gewiss Stadium di Bergamo, il Mapei Stadium di Reggio Emilia e lo Stadio “Zini” di Cremona.