Calcio, Sassuolo: al via la stagione con i primi allenamenti, domani partenza per il ritiro

Ieri, nel tardo pomeriggio, i neroverdi si sono radunati per dare il via alla prossima stagione di Serie A. L’incontro è avvenuto presso il Mapei Football Center dove mister Dionisi ha diretto il primo allenamento insieme al suo staff. Gli allenamenti sono proseguiti questo mattina e domani si terranno i primi test Mapei e gli esami di rito prima della partenza per il ritiro di Vipiteno-Racines.