Calcio, Sassuolo: ancora avanti con Dionisi, ora è ufficiale

Sarà ancora targato Dionisi il Sassuolo del prossimo anno. L’allenatore, arrivato nel 2021 dopo aver riportato nell’Olimpo l’Empoli, ha rinnovato il contratto con i neroverdi fino al 2025 nel segno della continuità. Nelle settimane scorse si era parlato anche di un possibile addio, ma i dubbi erano stati già spazzati via nelle ultime conferenze precedenti i match.

Dalle parole del tecnico senese era emerso che l’accordo per il prolungamento era ormai molto vicino. Oggi la società ha ufficializzato il rinnovo con un il seguente comunicato: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver rinnovato fino al 30 Giugno 2025 l’accordo con Mister Alessio Dionisi per la guida tecnica della Prima Squadra. Avanti insieme per crescere e migliorare!”