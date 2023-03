Sassuolo - Cremonese 3 - 2, le pagelle | Grandi Laurientè e Rogerio, difesa da rivedere

Ecco le pagelle di Sassuolo-Cremonese 3-2:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5; Zortea 5.5, Erlic 5, Tressoldi 5.5, Rogerio 6.5; Frattesi 6.5 (68' Thorstvedt s.v.), Lopez 6 (81' Obiang s.v.); Defrel 6 (68' Bajrami 7), Henrique 6.5 (88’ Harroui s.v.), Laurienté 8; Pinamonti 5 (81' Lopez s.v.).

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi 6; Bianchetti 6, Chiriches s.v. (36' Lochoshvili 5.5), Vasquez 5.5; Sernicola 6 (78' Ghiglione s.v.), Pickel 6, Benassi 6.5, Valeri 6; Afena-Gyan 6 (46' Dessers 7.5), Tsadjout 6 (66' Ciofani 6), Okereke 6 (66' Buonaiuto s.v.).

MIGLIORI TODAY

LAURIENTE’ 7.5 - Deve cercare di non far sentire la mancanza di Berardi e ci riesce. Porta avanti i suoi con una punizione magistrale, poi con un colpo di tacco da leccarsi i baffi serve Frattesi per il raddoppio. Fa impazzire la fascia avversaria con i suoi strappi. Nel finale assist spettacolare per il gol della vittoria firmato da Bajrami.

ROGERIO 6.5 - Bella spinta del terzino sinistro sulla fascia. Anche in copertura è efficiente e sbaglia molto poco. Nella ripresa si abbassa insieme ai compagni.