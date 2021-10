Sassuolo - Empoli 1 - 2, le pagelle | Centrocampo di qualità sempre in crescita

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Sassuolo-Empoli 1-2:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6.5 (85’ Harroui s.v.), Chiriches 5, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6.5; Frattesi 6.5 (85’ Muldur s.v.), Lopez 6.5, Traore 6.5 (71' Boga 6.5); Berardi 6.5, Scamacca 5.5 (62' Defrel 5.5), Raspadori 6 (71' Matheus Henrique s.v.).

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario 6.5; Stojanovic 6, Tonelli 5.5, Viti 6, Marchizza 6 (81’ Parisi s.v.); Haas 6 (87’ Zurkowski 7), Stulac 5.5 (81’ Asllani s.v.), Bandinelli 5.5 (62' Cutrone 6.5); Henderson 6, Di Francesco 5.5 (87’ Romagnoli s.v.); Pinamonti 6.5.

MIGLIORI TODAY

LOPEZ 6.5 - La partenza di Locatelli è solo un lontano ricordo. Il centrocampo del Sassuolo acquista di partita in partita sempre più qualità abbinata alla quantità. Lopez è ovunque, cerca sia la rete che l’assist per i compagni e sa anche soffrire.

FRATTESI 6.5 - Stesso discorso per Frattesi che era partita più in sordina nelle prime partite e che sta esplodendo nelle ultime uscite. Recupera tanti palloni, è illuminante per i compagni e le sue giocate sono sempre pericolose.