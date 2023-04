Sassuolo - Empoli 2 - 1, le pagelle | C'è solo Berardi, male Laurientè e Pinamonti

Ecco le pagelle di Sassuolo-Empoli 2-1:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 5.5, Erlic 6, Tressoldi 5.5 (46' Ferrari 6), Marchizza 5.5 (77’ Rogerio s.v.); Frattesi 6, Lopez 6.5, Harroui 5 (46' Henrique 6.5); Bajrami 6 (46' Pinamonti 4), Defrel 5.5 (58' Berardi 9), Laurienté 4.5.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6; Ebuhei 6, Walukiewicz 6, Luperto 6.5, Parisi 5.5 (84' Cacace 4); Marin 6, Grassi 5.5 (62' Akpa-Akpro 6) Bandinelli 5.5 (67' Fazzini s.v.); Baldanzi 6; Cambiaghi 7.5 (67' Piccoli s.v.), Caputo 6.

PEGGIORI TODAY

LAURIENTE’ 4.5 - Non sembra nemmeno lui. Nelle ultime partite è irriconoscibile e in particolare oggi commette un errore all’11’ che costa lo svantaggio ai suoi. Poi sbaglia occasioni clamorose.

PINAMONTI 4 - Non riesce a prendere il ritmo in questa stagione. Entra nella ripresa, non combina praticamente nulla e poi rimedia un rosso diretto per proteste ad un quarto d’ora dalla fine.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 9 - Quando entra lui cambia tutto. Il Sassuolo senza di lui fatica molto ed è proprio lui a segnare la rete del pareggio all’82’ e a conquistare (e poi mettere a segno) il rigore della vittoria al 96'.