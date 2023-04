Sassuolo - Empoli 2 - 1 | Ai neroverdi "basta" Berardi

Vittoria insperata per un Sassuolo che scende in campo solo con Berardi nella ripresa. I giocatori di Dionisi sono per la maggior parte già in vacanza e rischiano di perdere ancora per un errore grossolano, ma ci pensa Domenico ‘Mimmo’ Berardi a togliere le castagne dal fuoco nonostante l’inferiorità numerica.

IL MATCH - Parte subito male la partita dei neroverdi che all’11’ passano in svantaggio quando un brutto retropassaggio a metà campo favorite la ripartenza di Cambiaghi che fa tutto il campo, usa Erlic come sponda e poi la mette in rete alle spalle di Consigli. Prova la reazione la squadra di Dionisi che al 15’ va vicina al pareggio con Laurientè su cross di Bajrami, ma l’errore del francese davanti alla porta è grossolano. Al 28’ anche Defrel sbaglia a porta vuota e il primo tiro in porta è di Lopez al 30’, ma Vicario è attento. Si fa rivedere poi l’Empoli al 42’ con l’ex Caputo che non inquadra la porta completamente solo davanti a Consigli. Nella ripresa non succede praticamente nulla, se non una piccola messinscena che termina con le ammonizioni di Lopez e Bandinelli. Al 72’ fiammata di Berardi che da posizione defilata calcia fuori. Un minuto più tardi Caputo segna il gol del raddoppio di testa, ma viene annullato per fuorigioco. Al 75’ rosso diretto poi per Pinamonti, entrato in campo nella ripresa, per aver rivolto proteste troppo animate all’arbitro. Ci pensa allora sempre Berardi che, all’82’ riceve sulla destra da Henrique e al volo schiaccia il pallone infilandolo sul secondo palo per l’1-1. Al 92' incredibile traversa per l'Empoli. Ora la partita si è finalmente animata ed entrambe cercano di vincerla approfittando di qualche errore degli avversari. A riuscire nell'impresa è il Sassuolo ancora con Berardi che conquista un calcio di rigore al 94'. Sul dischetto va lo stesso numero 10 che non sbaglia e regala tre punti al Sassuolo.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (46' Ferrari), Marchizza (77’ Rogerio); Frattesi, Lopez, Harroui (46' Henrique); Bajrami (46' Pinamonti), Defrel (58' Berardi), Laurienté. A disp.: Pegolo, Russo, Alvarez, Obiang, Ceide, Romagna, Zortea, Thorstvedt. All.: Alessio Dionisi

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Walukiewicz, Luperto, Parisi (84' Cacace); Marin, Grassi (62' Akpa-Akpro) Bandinelli (67' Fazzini); Baldanzi; Cambiaghi (67' Piccoli), Caputo (84’ Satriano). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Henderson, Destro, Tonelli, Stojanovic, Haas, Vignato. All.: Paolo Zanetti

ARBITRO: sig. Dionisi de L'Aquila

RETI: 11' Cambiaghi, 82’, 96' (rig.) Berardi

NOTE: ammoniti Laurienté, Lopez, Bandinelli.