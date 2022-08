Calcio femminile, il Sassuolo ospita il Bayern Monaco per un'amichevole di lusso

Amichevole di lusso per le neroverdi che venerdì 12 Agosto alle ore 20, ospiteranno il Bayern Monaco femminile, in ritiro a Bagno di Romagna con organizzazione da parte dell’APT della Regione Emilia Romagna. Una bella occasione per i tifosi sassolesi per vedere in campo una big del panorama calcistico femminile europeo e il Sassuolo di mister Piovani a due settimane dall’avvio del campionato!

Per Sassuolo-Bayern Monaco verrà aperta la sola Tribuna Coperta con i seguenti prezzi: Tribuna Coperta € 5,00, Under 16 omaggio (tagliando da ritirare allo sportello accrediti presso le biglietterie dello Stadio Ricci esibendo il documento di identità), abbonati stagione 22/23: omaggio (tagliando da ritirare allo sportello accrediti presso le biglietterie dello Stadio Ricci esibendo il segnaposto dell’abbonamento e il documento di identità). Per tutte le info cliccare qui.