Sassuolo femminile: sette neroverdi convocate in Nazionale

Sono sette le neroverdi convocate dalle proprie Nazionali di appartenenza per i prossimi giorni; si tratta di, Maria Luisa Filangeri, convocata dall’Italia da domenica 28 agosto fino a martedì 6 settembre, per le gare di qualificazione al campionato mondiale Moldova – Italia (02/09) e Italia – Romania (06/09). Per l’Ungheria partirà invece Virag Nagy il 29 agosto e fino al 6 settembre, per la gara di qualificazione al campionato mondiale Spagna – Ungheria (02/09) e per la gara amichevole Gibilterra – Ungheria (05/09). Lana Clelland raggiungerà la sua Scozia il 29 agosto e rimarrà fino al 7 settembre, per la gara amichevole Olanda – Scozia (02/09) e per la gara di qualificazione al Campionato mondiale Isole Faroe – Scozia (06/09).

Convocata dal Belgio invece Davina Philtjens dal 29 agosto al 6 settembre, per le gare di qualificazione al Campionato mondiale Belgio – Norvegia (02/09) e Armenia – Belgio (06/09). Volerà in Sud Africa Refiloe Jane, con la sua Nazionale dal 28 agosto al 6 settembre, per la doppia gara amichevole Sud Africa – Brasile (02/09 e 05/09). Karyna Alkhovik partirà per la Bielorussia dove rimarrà dal 28 agosto al 7 settembre, per le gare di qualificazione al Campionato mondiale Islanda – Bielorussia (02/09) e Repubblica Ceca – Bielorussia (06/09). Infine andrà in Bulgaria Evi Popadinova dal 29 agosto al 7 settembre 2022, per le gare di qualificazione al Campionato mondiale Israele – Bulgaria (01/09) e Bulgaria – Germania (06/09).