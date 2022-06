Sassuolo femminile, quattro neroverdi convocate dalle Nazionali

E’ sempre una grande soddisfazione poter mandare i propri giocatori al seguito della rispettive nazionali e ormai per il Sassuolo, sia maschile che femminile, è un appuntamento consueto. Dopo i vari impegni di inizio giugno dei maschi, sono arrivare anche le convocazioni della squadra femminile che ha mandato quattro giocatrici al seguito delle squadre dei propri paesi. Si tratta nello specifico di Luisa Filangeri che sarà con la sua Italia dal 20 giugno al 1 luglio per la quarta parte di raduno di preparazione alla fase finale del Campionato Europeo e per l’amichevole che si giocherà proprio il primo giorno di luglio contro la Spagna.

Hanno raggiungo invece il Belgio Davina Philtjens e Diede Lemey impegnate dal 20 al 29 giugno per il raduno di preparazione al Campionato europeo e per le gare amichevoli Belgio – Irlanda del Nord (23/06), Belgio – Austria (26/06) e Belgio – Lussemburgo (28/06). Infine Lana Clelland è stata convocata dalla Scozia e sarà impegnata dal 19 al 24 giugno per la gara amichevole Ucraina – Scozia che si giocherà il 24 in Polonia.