Calcio, Sassuolo: neroverdi sconfitti in amichevole dalla FeralpiSalò

Sconfitta oggi per i neroverdi nell’amichevole giocata al ‘Ricci’ contro la FeralpiSalò, squadra di Serie B allenata da Stefano Vecchi che sabato prossimo ospiterà il Modena in campionato e che non ha ancora messo a segno punti in quattro giornate nel campionato cadetto.

A decidere il match sono le reti di Compagnon e Gjyla. Tre tentativi dei neroverdi nei primi venti minuti: fuori misura il colpo di testa di Mulattieri al 5’ e il destro di Thorstvedt al 15’, chiusura difensiva invece sull’incursione in area di Mulattieri al 17’. Insidiosi al 12’ gli ospiti con un diagonale mancino di Butic sul quale Cragno si distende e manda in angolo.

Squadre al riposo sullo 0-0. Ripresa sulla falsariga della prima frazione di gioco. Sono sempre i neroverdi a fare la partita, gli ospiti però si difendono bene e contrattaccano. Buona manovra sulla destra del Sassuolo al 63’ con Ceide che serve a centro area Thorsvedt, tiro strozzato, palla sul fondo. Ci prova la Feralpisalò al 68’ con una azione corale che porta al tiro Zennaro, respinge Falasca.

All’83’ ospiti in vantaggio: assist del neoentrato Gjyla per Compagnon che dal limite dell’area indovina un preciso tiro a giro che si infila all’incrocio dei pali alla sinistra di Cragno. Vicino al pareggio il Sassuolo all’88’ con Laurienté ma il suo destro esce di poco alla sinistra di Minelli. In pieno recupero il raddoppio ed è un altro gran gol, destro potente di Gjyla all’incrocio dei pali, nulla da fare per Cragno.

SASSUOLO: Cragno, Toljan (81’ Cannavaro), Ferrari, Viti (72’ Tressoldi), Missori (46’ Falasca), Boloca, Thorstvedt (72’ Obiang), Berardi (61’ Laurienté), Henrique (46’ Castillejo), Ceide (86’ Russo), Mulattieri (61’ Pinamonti). A disp.: Pegolo, Consigli, Leone. All.: Alessio Dionisi.

FERALPISALO’: Pizzignacco (46’ Minelli), Bacchetti (72’ Pacurar), Butic (46’ La Mantia), Di Molfetta (46’ Balestrero), Fiordilino (86’ Inverardi), Pilati, Zennaro (81’ Verzelletti), Parigini (69’ Compagnon), Martella (46’ Tonetto), Letizia (46’ Bergonzi), Felici (81’ Gjyla). A disp.: Volpe, Xhepa. All.: Stefano Vecchi.

ARBITRO: sig. Monaldi di Macerata.

RETI: 83’ Compagnon, 91’ Gjyla.

NOTE: ammonito Boloca.