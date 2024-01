La 19esima giornata sorride al Sassuolo, impegnato in una piovosa serata al Mapei Stadium contro la Fiorentina. I neroverdi ritrovano il successo dopo una lunga astinenza, in una partita convulsa e densa di situazioni al limite. Una prova non del tutto convincente per gli uomini di Dionisi, che tuttavia vedono premiata la loro determinazione e chiudono il girone d'andata ampliando il margine sulla zona retrocessione.

La cronaca del match

Passano solo 9' e dai ritmi compassati di inizio gara punta Pinaonti che sblocca il risultato. Cross dal fondo di Pederson che l'attaccante neroverde corregge in rete di piatto. E' il Sassuolo a fare la partita: al 19' Toljan si vede negare il raddoppio per un fuorigioco di Berardi che devia in porta il suo tiro. La Viola reagisce e prova a mantenere il pallino del gioco, ma le manovre si rivelano piuttosto sterili.

Il secondo tempo regala una girandola di emozioni continue, con tanto lavoro per il Var. Dopo 3 primi di gioco il Sassuolo va ancora in rete con un toro di Thorstvedt dopo una carambola in area. Ma c'è n compagno in fuorigioco e l'arbitro annulla. Decisione dubbia che scatena proteste.

La Fiorentina reagisce e prova un forcing importante. Al 63' Ferrari tocca di mano in area e manda Jack Bonaventura sul dischetto: uno strepitoso Consigli si distende sulla sua sinistra e dice no al centrocampista viola deviando in corner. Al 66' sugli sviluppi di un calcio d'angolo la Fiorentina trova il pareggio con un tiro di Martinez Quarta, ma c'è ancora un fuorigioco e il Var annulla.

Sono i viola a fare la partita, ma il Sassuolo resiste. Gli ultimi minuti sono un assedio da parte della Fiorentina, che si conclude solo dopo 8 minuti di recupero, che tuttavia vedono premiata la determinazione e la resistenza all'assedio viola del secondo tempo..

Il tabellino

Sassuolo - Fiorentina 1-0

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (85′ Missori), Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi (81′ Bajrami), Thorstvedt, Laurienté (76′ Tressoldi); Pinamonti (85′ Mulattieri). Allenatore: Alessio Dionisi.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (52′ Beltran), Mandragora (52′ Duncan); Ikoné, Bonaventura (80′ Barak), Brekalo (74′ Parisi); Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Sig. Abisso di Palermo.

Reti: 9′ Pinamonti (S)

Ammoniti: 34′ Matheus Henrique (S), 35′ Martinez Quarta (F), 52′ Pinamonti (S), 69′ Berardi (S), 96′ Ikoné (F)