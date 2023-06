Sassuolo - Fiorentina 1 - 3, le pagelle | Berardi corona una grande stagione col dodicesimo gol

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Ecco le pagelle di Sassuolo-Fiorentina 1-3:

SASSUOLO (4-3-3): Russo 5.5; Toljan 5, Tressoldi 4, Ferrari 5.5 (46' Romagna 6), Rogerio 5; Harroui 5, Lopez 6 (58' Bajrami 6), Henrique 6; Berardi 8 (84' Muldur s.v.), Pinamonti 5 (74' Marchizza s.v.), Ceide 5 (58' Defrel 5.5).

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini 6; Dodo 6.5 (73' Venuti s.v.), Quarta 7, Ranieri 6, Terzic 6.5; Duncan 6 (57' Bonaventura 6), Amrabat 6.5 (82' Bianco s.v.), Castrovilli 6.5; Ikone 6.5 (73' Saponara 8), Cabral 7, Kouame 6.5 (57' Gonzalez 7).

MIGLIORI TODAY

BERARDI 8 - Voto per la serata e per la stagione, giocata sempre ad alti livelli. Segna il rigore del momentaneo pareggio con grande freddezza, ma si fa notare ancora per le sue aperture e le sue giocate nella metà campo avversaria. Si sacrifica sempre tantissimo, è sicuramente ad un punto di maturità altissimo.

PEGGIORI TODAY

PINAMONTI 5 - Ancora una prova insufficiente per la punta che non segna e che fatica a mettere in difficoltà gli avversari. Sbaglia tanto e spesso è fuori dal gioco.

TRESSOLDI 4 - Commette vari errori, poi si fa espellere nel momento più delicato, quando il Sassuolo doveva cercare il pareggio per la seconda volta.