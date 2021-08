Serie A femminile, Sassuolo Fiorentina 2 - 1 | Neroverdi vincenti alla prima

Vincono le neroverdi alla prima di campionato battendo la Fiorentina. Passa in vantaggio al 35’ la squadra di casa che sblocca il risultato grazie ad un autogol di Kravets che cerca di anticipare Clelland, ma in spaccata mette in rete il cross di Cambiaghi. Termina con il vantaggio delle neroverdi il primo tempo. Dopo pochi minuti dal ritorno in campo la Fiorentina trova il pareggio con Lundin che di testa spinge in rete una trattenuta imprecisa di Lemey. Non passa neanche un minuto però che il Sassuolo torna in vantaggio in Clelland che colpisce il palo prima di vedere il pallone entrare in rete.

SASSUOLO: Lemey, Dongus, Filangeri, Orsi, Philtjens; Brignoli ('84 Da Canal), Dubcova, Tomaselli; Cantore (70' Parisi); Clelland (64' Santoro), Cambiaghi

FIORENTINA: Tasselli; Zanoli (84' Piemonte), Cafferata (60' Breitner), Tortelli, Kravets; Huchet, Vigliucci, Neto; Lundin, Sabatino, Baldi (60' Monnecchi)

ARBITRO: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

RETI: 35’ Kravets (aut.), 52’ Lundin, 53’ Clelland

NOTE: ammonite Baldi, Cafferata, Dongus, Philtjens, Filangeri.