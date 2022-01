Sassuolo - Genoa 1 - 1 | Ritmi bassi al rientro dalla sosta natalizia

Arriva solo un pareggio per il Sassuolo decimato da Covid e infortuni; nel match contro il Genoa nessuno pare in grado di cambiare il ritmo della partita.

IL MATCH - Partita che non offre grandi emozioni nell’arco dei novanta minuti, a parte le due reti. La prima occasione è per il Sassuolo al 4’ con Toljan che crossa per Raspadori, ma l’attaccante calcia di poco fuori. Solo tre minuti più tardi la partita viene sbloccata da Destro che di tacco mette in rete un cross di Ekuban. Entrambe le squadre poi provano a mantenere il pallino della partita con un possesso palla per lo più sterile e il primo tempo si chiude con il vantaggio del Genoa dopo 45’ giocati a ritmi piuttosto bassi. Nella ripresa i neroverdi entrano in campo più determinati rispetto al primo tempo e al 51’ hanno una grande occasione con Defrel che arriva bene davanti a Sirigu, ma il portiere para e sulla ribattuta l’attaccante calcia altissimo. Ci pensa allora Berardi al 54’ a pareggiare i conti recuperando un pallone in area e calciandolo in rete in velocità. Tornano poi ad abbassarsi i ritmi e nessuna delle due squadre spinge veramente abbastanza per cercare di portare a casa il bottino pieno.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Raspadori; Berardi, Kyriakopoulos (84′ Muldur), Defrel. A disp.: Satalino, Pegolo, Ayhan, Mata, Aucelli, Kumi, Samele, Tressoldi. All.: Alessio Dionisi.

GENOA: Sirigu, Vanheusden, Bani, Vasquez, Hefti (64′ Fares), Hernani (64’Melegoni), Badelj, Portanova (84′ Caicedo), Cambiaso, Destro (74′ Pandev), Ekuban. A disp.: Andrenacci, Semper, Masiello, Biraschi, Buksa, Ostigard, Galdames, Toure, Ghiglione, Cassata. All.: Andrij Shevchenko.

ARBITRO: sig. Manganiello di Pinerolo.

RETI: 6′ Destro, 55′ Berardi

NOTE: ammoniti Raspadori, Rogerio.