Sassuolo - Hellas Verona 2 - 1 | Vittoria in rimonta per i neroverdi

Vittoria in rimonta del Sassuolo nel posticipo del lunedì contro l’Hellas Verona. Al ‘Mapei Stadium’ i neroverdi sono passati in svantaggio al secondo minuto di gioco per poi recuperare e andare a vincere.

IL MATCH - Passano solo due minuti di orologio e gli ospiti passano in vantaggio con Ceccherini che prova un tiro-cross vincente. Continua a spingere poi la squadra di Bocchetti che cerca il raddoppio per chiudere subito i conti. Al 29’ l’allenatore scaligero è costretto al primo cambio per l’infortunio di Piccoli e al suo posto entra Kallon. Approfitta del momento di assestamento degli avversari il Sassuolo che al 32’ pareggia i conti con Laurienté, sempre più protagonista con la maglia neroverde: dopo un dribbling ubriacante alla difesa, si presenta davanti a Montipò e di destro fa sponda sul palo prima di mettere la palla in rete. I gialloblù non si scompongono e continuano a cercare la vittoria trovando il raddoppio al 41’ con Veloso, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Kallon precedente il gol. Nella ripresa parte meglio il Sassuolo che ha subito due buone occasioni con Frattesi, sempre murato dalla difesa avversaria. Al 64’ poi Toljan si inserisce bene e a tu per tu con Montipò colpisce il palo. Brividi al 69’ quando Frattesi per spazzare nella propria area colpisce la traversa di Consigli, sul tap in ci prova Lasagna di testa, ma il portiere è attento e respinge, infine si avventa Faraoni sul pallone ma calcia incredibilmente alto. Al 74’ poi si compie la rimonta quando Frattesi trova la solita imbucata premiata da un assist spettacolare di Traorè solo da spingere in porta. Nel finale Pinamonti sfiora il tris in rovesciata, poi serve il miglior Consigli per parare in volo l’ultimo tentativo di Lasagna che spara un missile.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Erlic, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang (62' Lopez), Thorstvedt; D'Andrea (62' Traore), Pinamonti, Laurienté (71' Ceide). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Rogerio, De Souza, Harroui, Alvarez, Antiste, Tressoldi. All.: Alessio Dionisi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini (67' Magnani); Faraoni, Tameze, Veloso (67' Sulemana), Depaoli; Piccoli (30' Kallon), Verdi (84’ Djuric); Henry (67' Lasagna). A disp.: Chiesa, Berardi, Perilli, Hongla, Terracciano, Dawidowicz, Praszelik, Cabal. All.: Salvatore Bocchetti

ARBITRO: sig. Santoro di Messina

RETI: 2' Ceccherini, 32' Laurienté, 74' Frattesi

NOTE: ammoniti Ceccherini, Erlic, Faraoni, Djuric.