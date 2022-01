Sassuolo - Hellas Verona 2 - 4 | Tutto da rifare per i neroverdi

Non riesce a dare continuità come richiesto da Dionisi il Sassuolo, né di risultato, né di prestazione. Al ‘Mapei Stadium’ il Verona domina nel primo tempo lasciando pochissimo spazio ai padroni di casa e approfitta di una serie di errori dei neroverdi per portare a casa la partita.

IL MATCH - Partita apertissima nel primo tempo con l’Hellas che parte meglio e crea subito alcune buone occasioni con Simeone che supera Consigli al 6’ poi calcia incredibilmente fuori, mentre al 7’ è Ceccherini che approfitta di un po’ di confusione in area per calciare, ma, il pallone termina alto. Al 15’ prima parata di Consigli su Caprari e un minuto più tardi il Verona va in gol con Gunter, ma dopo il consulto del VAR la rete viene annullata per fuorigioco. Intorno alla metà del primo tempo si fa vedere anche il Sassuolo con Frattesi che salta il portiere avversario e poi scivola tirando; ci prova anche Raspadori al 30’ da metà campo, ma Montipò, nonostante fosse fuori dai pali, riesce a toccare il pallone e a deviarlo. Ancora Sassuolo al 31’ con Ferrari che sul secondo palo colpisce di testa, ma i pallone esce di pochissimo. Ora è un buon momento per i neroverdi, ma a passare in vantaggio al 37’ sono gli ospiti con Caprari che viene servito in area da Barak e manda in rete. Solo sette minuti più tardi arriva anche il raddoppio sugli sviluppi di un corner: il pallone finisce a Lopez appostato sulla linea di porta, ma il centrocampista nel tentativo di spazzare effettua in realtà un retropassaggio per Barak che con una deviazione manda in rete e il primo tempo termina con l’Hellas in doppio vantaggio. Riparte ancora forte il Verona nella ripresa, ma Scamacca con una gran giocata riapre il risultato quando Kyriakopoulos crossa dalla destra e l’attaccante dal centro dell’area calcia forte al volo e batte Montipò al 54’. La gioia dura pochissimo perché al 55’ Chiriches ne combina una delle sue toccando il pallone col braccio in area e dopo aver consultato il VAR, Prontera assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va Barak che calcia alla sinistra del portiere neroverde, Consigli tocca il pallone che entra lo stesso in rete. Nonostante il brutto colpo subito prova ancora a reagire il Sassuolo che al 67’ accorcia ancora le distanze con Defrel che di testa insacca un calcio d’angolo. Il match diventa poi abbastanza confuso, con i neroverdi che cercano il pareggio, ma il Verona stringe i denti e difende senza riuscire più a creare gioco. Al 94’, con i neroverdi ormai rassegnati, arriva anche il quarto gol per l’Hellas e la tripletta per Barak che riceve in verticale da Kalinic e arriva tutto solo davanti a Consigli dove non sbaglia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (81′ Harroui), Ferrari, Rogerio; Frattesi (81′ Ayhan), Lopez; Muldur (63′ Defrel), Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. A disp.: Satalino, Pegolo, Mata, Aucelli, Ruan Tressoldi, Abubakar, Paz, Pieragnolo. All.: Dionisi

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini (80′ Coppola); Depaoli (68′ Faraoni), Tameze (80′ Bessa), Velozo, Lazovic; Barak; Simeone (68′ Lasagna), Caprari (86’ Kalinic). A disp.: Pandur, Berardi, Cancellieri, Ruegg, Sutalo, Ragusa. All.: Tudor

ARBITRO: Prontera della sezione di Bologna

RETI: 37′ Caprari, 44′, 57′ (rig.), 94’ Barak, 54′ Scamacca, 67′ Defrel

NOTE: ammoniti Kyriakopoulos, Depaoli, Ceccherini.