Sassuolo - Hellas Verona 3 - 1, le pagelle | Berardi immenso, bene Henrique

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Ecco le pagelle di Sassuolo-Hellas Verona 3-1:

SASSUOLO: Consigli 6, Toljan 6.5, Erlic 6, Tressoldi 6, Viña 6 (65′ Pedersen 6), Henrique 6.5, Boloca 6, Thorstvedt 6 (65′ Bajrami 6.5), Berardi 8.5 (78′ Ceide s.v.), Laurientè 6.5 (86′ Racic s.v.), Pinamonti 7 (78′ Mulattieri 6.5).

HELLAS VERONA: Montipò 5.5, Dawidowicz 5, Magnani 5, Coppola 5, Faraoni 5.5 (86′ Terracciano s.v.), Hongla s.v. (36′ Serdar 5.5), Duda 6 (77′ Djuric s.v.), Doig 5 (86′ Cabal s.v.), Folorunsho 5.5, Mboula 5.5 (46′ Bonazzoli 5.5), Ngonge 6.5.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 8.5 - Non ci sono più voti in realtà per il numero 10 che torna dopo un’estate di fuoco segnata dal mercato e cambia completamente la squadra. Segna due reti e propizia quasi tutte le azioni pericolose.

PINAMONTI 7 - Segna la prima rete stagionale per i neroverdi e si sblocca giocando anche una buona partita di sostanza.