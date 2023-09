Sassuolo - Hellas Verona 3 - 1 | Prima vittoria per i neroverdi

Bella vittoria del Sassuolo che rischia di perdersi all’inizio del secondo tempo ma viene poi trascinato alla vittoria da un Berardi ritrovato e in grandissima forma.

IL MATCH - E’ buona la partenza del Sassuolo che spinge subito per cercare la rete e la trova all’11’ con Pinamonti che segna la prima rete dei neroverdi in stagione con un bel colpo di testa su assist di Toljan dopo un’azione insistita della squadra di Dionisi. L’arbitro aspetta il check del VAR per convalidare la rete che viene poi ritenuta corretta per l’1-0. E’ sempre il Sassuolo ad avere il pallino del gioco, specialmente grazie al ritorno di Berardi che non risente affatto dei discorsi di mercato e delle assenze forzate nelle prime gare della stagione. Al 22’ risponde poi Duda che calcia altissimo da pochi passi e tre minuti più tardi va in rete Ngonge, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco. La partita diventa abbastanza equilibrata anche se il Verona non sembra riuscire a mettere veramente in difficoltà i neroverdi. Al 35’ primo cambio obbligato per Baroni che deve sostituire Hongla, colpito malamente al piede da Boloca: al suo posto entra Serdar. Nel finale di primo tempo c’è spazio per un paio di tentativi senza fortuna degli ospiti e per una bellissima rovesciata, però senza pretese, di Domenico Berardi. Minuto 11 del primo tempo gol del Sassuolo, minuto 11 del secondo tempo gol dell’Hellas Verona: Ngonge tenta un traversone che non viene toccato da nessuno, Consigli legge male la situazione, e la palla entra in rete sul secondo palo. Il Sassuolo sembra accusare il colpo e perde la bussola fino a quando, al 64’, Berardi riceve sulla sinistra da Laurientè, anticipa il marcatore e infila in velocità la porta di Montipò. Ancora protagonista Berardi quando al 71’ entra in area in velocità e costringe Doig ad atterrarlo: calcio di rigore e lo stesso numero 10 va a prendersi il pallone e trasforma per il 3-1.

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic, Tressoldi, Viña (65′ Pedersen), Henrique, Boloca, Thorstvedt (65′ Bajrami), Berardi (78′ Ceide), Laurienté (86′ Racic), Pinamonti (78′ Mulattieri). A disp.: Pegolo, Cragno, Ferrari, Viti, Volpato, Lipani. All.: Alessio Dionisi

HELLAS VERONA: Montipò, Dawidowicz, Magnani, Coppola, Faraoni (86′ Terracciano), Hongla (36′ Serdar), Duda (77′ Djuric), Doig (86′ Cabal), Folorunsho, Mboula (46′ Bonazzoli), Ngonge. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Diao, Terracciano, Patanè, Cisse. All.: Marco Baroni

ARBITRO: sig. Piccinini di Forlì.

RETI: 11′ Pinamonti, 56′ Ngonge, 64′, 72’ (rig) Berardi

NOTE: ammoniti Boloca, Coppola, Baroni (dalla panchina), Magnani, Doig.