Sassuolo, tegola in difesa: frattura del malleolo per Muldur

Tegola per il Sassuolo che perde subito un giocatore importante dopo la prima di campionato. Durante il match con la Juventus infatti Mert Muldur è stato costretto ad uscire dopo pochi minuti a seguito di un trauma contusivo distorsivo. Gli accertamenti radiologici effettuati hanno evidenziato una frattura del malleolo mediale della caviglia destra, perciò nella giornata odierna il giocatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura, intervento svoltosi presso la Clinica Columbus di Milano a opera del Dott. Giacomo Zanon e alla presenza del medico sociale del Sassuolo Dott. Riccardo Saporiti. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore ha già iniziato le terapie e la riabilitazione post intervento, ma il ritorno in campo non sarà veloce.