Sassuolo-Inter 1-0 | Eroico Sassuolo che ritorna in corsa per la salvezza grazie ad un gol di Laurienté

Il Sassuolo vince a sorpresa 1 a 0 contro l'Inter, decisivo Laurienté che sfrutta una leggerezza di Dumfries. I neroverdi poi si difendono bene e concedono pochissimo agli ospiti che hanno la più grande occasione nel gol annullato a Lautaro Martinez a fine primo tempo.

La partita nei primi minuti è giocata a viso aperto dall'Inter e contrariamente alle aspettative anche dal Sassuolo che cerca l'iniziativa giusta per colpire verso la porta difesa da Audero. Al 15' arriva la prima occasione del match: Thorstvedt riesce a concludere da vicino ma viene murato in angolo, poco dopo ci prova Lipani dal limite ma trova un Audero attento. È immediata anche la risposta dell'Inter con Lautaro Martinez che va a concludere sul cross di Dumfries ma non inquadra lo specchio. Al 20' da una leggerezza dell'esterno olandese arriva il vantaggio del Sassuolo: Dumfries difende palla sulla linea di fondo aspettando che esca ma Doig vince il duello fisico e la mette in mezzo dove pesca Laurienté che di prima intenzione tira fortissimo sotto la traversa superando Audero. Risponde subito l'Inter proprio con Dumfries che riesce a trovare lo spazio per tirare ma colpisce male e la manda a lato. I nerazzurri insistono riuscendo a mettere in area degli ottimi cross che però non vengono trasformati in occasioni pericolose. A pochi secondi dalla fine del primo tempo sfiora il vantaggio l'Inter: va al tiro Carlos Augusto che viene deviato e il pallone finisce sui piedi di Lautaro Martinez che la spinge in rete ma dopo un lungo check al VAR la rete viene annullata.

Succede poco nel primo quarto d'ora della ripresa, la partita inizialmente è equilibrata e vede le squadre lottare a centrocampo, l'Inter controlla il pallone per la maggior parte del tempo ma non riesce a trovare spazi e si espone alle ripartenze dei neroverdi. Mister Inzaghi allora effettua i primi cambi e l'Inter monopolizza il possesso del pallone cercando l'imbucata giusta ma non riesce a creare pericoli veri verso la porta di Consigli, solo tiri deboli come con Arnautovic e Alexis Sanchez. Al 80' prima grande occasione della ripresa: Barella trova Cuadrado che serve Arnautovic in mezzo, Kumbulla salva tutto in anticipo sull'attaccante nerazzurro che avrebbe dovuto soltanto realizzare il più semplice dei tap-in. L'Inter continua ad insistere ma le idee sono poche, le gambe pesanti per una stagione lunga e probabilmente c'è anche un po' di effetto "pancia piena" che frena in maniera involontaria mentalmente i giocatori nerazzurri, una situazione che fa il gioco del Sassuolo che riesce a resistere fino al 95' e portare a casa tre punti d'oro che, in attesa delle partite di domani, porta i neroverdi a soli due punti dalla zona salvezza, il calendario dice Genoa, Cagliari e Lazio: non sarà facile ma superato lo scoglio più grande rappresentato dell'Inter, niente sembra impossibile.

Sassuolo - Inter 1 a 0 (1 a 0)

Sassuolo (3-5-1-1): Consigli; Toljan (40'st Missori), Erlic, Kumbulla, Ferrari, Doig; Henrique (40'st Racic), Lipani (25'st Obiang), Thorstvedt (14'st Boloca); Pinamonti, Laurienté. A disp.: Pegolo, Cragno, Pedersen, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Viti, Volpato. All.: Ballardini.

Inter (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni (25'st Buchanan); Dumfries (15'st Cuadrado), Frattesi (25'st Barella), Asllani (28'st Klaassen), Mkhitaryan (15'st Arnautovic), Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez. A disp.: Sommer, Di Gennaro, Sensi, Thuram, Calhanoglu, Bisseck, Dimarco, Darmian. All.: Inzaghi.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido, assistenti Galetto e Fontemurato. 4° ufficiale Perenzoni. Var Valeri e AVar Serra.

Reti: 20'pt Laurienté.

Note: 1' e 4' di recupero. Ammoniti Boloca nel Sassuolo e Pavard nell'Inter.