Sassuolo - Inter 1 - 2, le pagelle | Boga devastante, bene Berardi e Ferrari

Bellissima partita, soprattutto in attacco, del Sassuolo; Boga fa impazzire gli avversari per la prima ora di gioco

Ecco le pagelle di Sassuolo Inter 1-2.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Muldur 6, Chiriches 6, Ferrari 6.5, Rogerio 6.5; Frattesi 6.5, Lopez 6.5; Berardi 7, Djuricic 6 (75′ Traorè s.v.), Boga 7; Defrel 6.5 (64′ Raspadori s.v.).

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6 (57′ Dimarco s.v.); Dumfries 6.5 (57′ Darmian s.v.), Barella 6, Brozovic 6, Calhanoglu 6 (57′ Vidal 6.5), Perisic 6.5; Lautaro 6.5 (88’ D’Ambrosio s.v.), Correa 6 (57′ Dzezko 7.5).

MIGLIORI TODAY

BOGA 7 - Per la prima ora di gioco fa quello che vuole sulla sinistra. Mette in crisi la difesa dell’Inter con le sue giocate veloci e i dribbling. Poi scompare quando la squadra si abbassa.

FERRARI 6.5 - Commette un errore in tutta la partita, ma i suoi recuperi sono fondamentali per tenere la squadra sempre in gioco e per far ripartire i compagni.