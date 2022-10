Sassuolo - Inter 1 - 2, le pagelle | Male Ferrari a Pinamonti, si salvano Frattesi e Laurientè

Ecco le pagelle di Sassuolo-Inter 1-2:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 5.5; Toljan 5.5, Erlic 6 (82' Ayhan s.v.), Ferrari 5 (90’ Tressoldi s.v.), Rogerio 5.5; Frattesi 7 (82' Alvarez s.v.), Lopez 6, Thorstvedt 6 (71' Harroui s.v.); Laurientè 6.5, Pinamonti 5, Ceide 5.5 (71' Antiste s.v.).

INTER (3-5-2): Onana 6; D'Ambrosio 6.5 (58' Skriniar 6.5), Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Dumfries 7, Barella 6.5 (84' Gagliardini s.v.), Asllani 6.5 (46' Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6.5, Dimarco 6; Dzeko 7.5, Martinez 6.

PEGGIORI TODAY

FERRARI 5 - Non è proprio in giornata, sbaglia tanto, soprattutto in occasione dei gol. Non è da lui.

PINAMONTI 5 - Ancora non trova la sua dimensione nel Sassuolo dove rimane sempre in disparte rispetto ai compagni nelle manovre offensive.

MIGLIORI TODAY

FRATTESI 7 - Bravissimo a riportare la partita sul pareggio con una delle sue classiche giocate letali per gli avversari.