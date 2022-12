Sassuolo - Inter 0 - 1 | L'amichevole al 'Mapei Stadium' è decisa da Dzeko

Bella partita al ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Inter per l’amichevole di fine anno in attesa della ripresa del campionato. A portare a casa la vittoria sono i nerazzurri grazie ad un gol di Dzeko al 63’ su assist di Bastoni. Fin dai primi minuti sono stati gli ospiti a creare più occasioni, prima con Lukaku e poi con Mkhitaryan che sbaglia l’ultimo passaggio.

In rete poi l’armeno al 30’ che arriva a un passo dalla porta, ma il gol viene annullato poi dal VAR per fuorigioco. Infortunio per Mkhitaryan a fine primo tempo, al suo posto entra Gagliardini. Nella ripresa arriva la rete della vittoria a cui il Sassuolo non riesce a reagire e nel finale Pegolo riesce a parare bene su un bel tiro di Lukaku per evitare il doppio svantaggio.