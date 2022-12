Sassuolo-Inter: al 'Mapei Stadium' un'amichevole per l'Ospedale di Sassuolo

Il 29 dicembre andrà in scena un’amichevole tra il Sassuolo e l’Inter che a gennaio riprenderanno il campionato da dove lo avevano lasciato prima dei mondiali del Qatar. In occasione di questa partita tra neroverdi e nerazzurri, che andrà in scena alle ore 17.00 al Mapei Stadium, si terrà una bellissima iniziativa in favore dell’Ospedale di Sassuolo: per ogni biglietto venduto verrà donato un euro alla raccolta fondi attivata dal Sassuolo Calcio con l’Ospedale per l’acquisto di un dispositivo per l’isteroscopia, procedura finalizzata a diagnosticare e trattare diverse condizioni patologiche femminili.