Sassuolo, Dionisi: "Con l'Inter ci crederemo fino alla fine"

"I risultati nel calcio sono imprevedibili; non prendere gol con l'Inter è difficile ma non impossibile", così mister Dionisi ha presentato il match di domani sera

Mister Dionisi ha presentato il match in programma domani sera, nell’anticipo delle 20.45, contro l’Inter: “Ogni squadra ha quello che si merita. Forse nelle prestazioni siamo stati migliori che nei risultati, ma continuando così si compenserà tutto e verranno fuori i valori reali. Si sentenzia sempre dopo le partite, ma ora è presto per tirare le somme. Il Sassuolo è una società importante e confermarsi è sempre più difficile - ha detto l’allenatore neroverde -. Tanti giocatori qui sono cresciuti e sono stati ceduti, sostituiti poi con ragazzi a cui bisogna dare il tempo di amalgamarsi anche con lo staff, perciò qualcosa può venire meno, ma quello che conta è ciò che faremo nelle partite successive, non quelle che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo ringiovanito la rosa, tolto esperienza e i giocatori nuovi sono meno pronti di quelli che sono andati via”.

“Non è ancora il momento di guardare i gol fatti e subiti perché bisognerebbe calcolare chi abbiamo affrontato e altri fattori; abbiamo qualità offensive ma dobbiamo ancora tirarle fuori - prosegue mister Dionisi -. L’euilibrio serve per essere più efficaci in fase difensiva e questo è un merito di tutta la squadra, non solo dei difensori. Non prendere gol domani sarà difficile ma non impossibile. La vittoria con la Salernitana ci ha dato una grande spinta, ma domani avremo davanti la squadra più forte del campionato perciò non sappiamo che risultato riusciremo ad ottenere, ma se ci metteremo la volontà avremo anche le possibilità di vincere”.

“Mi aspetto una gara difficile, in cui avremo occasioni e potremo anche fare la partita in alcuni momenti perché loro possono concedere alcune giocate, poi è ovvio che hanno valori straordinari. Sarà una partita diversa dalle altre, loro sono molto consapevoli e fisici, ma non pensiamo alle partite precedenti, ora pensiamo a questa, sicuri e certi che possiamo determinare noi il risultato finale. Speriamo anche che loro possano sbagliare qualcosa. Ci crederemo fino alla fine, i risultati sono imprevedibili - ha concluso Alessio Dionisi -. Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza del Sassuolo, per quello che questa società ha fatto negli anni scorsi”.