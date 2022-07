Sassuolo - Jablonec 3 - 1 | Neroverdi vincenti a Vipiteno nell'amichevole contro i cechi

Bel test per i neroverdi che oggi a Vipiteno hanno affrontato in amichevole il Jablonec, squadra della massima serie della Repubblica Ceca, vincendo per 3-1. La gara è stata condizionata da un forte vento e a decidere l’incontro sono stati Frattesi, Harroui e Defrel. Al 9’ è stato un assist di Lopez a mettere il compagno di reparto in condizione di mettere a segno un tap in vincente; al 28’ è arrivato però il pareggio degli ospiti con Sejk e la gara è rimasta poi aperta a qualsiasi risultato fino al 75’ quando Harroui ha ribattuto in rete una punizione ben ritira da Alvarez e non trattenuta da Hanus. E’ stato poi Defrel all’80’ a chiudere l’incontro con un’azione personale.

SASSUOLO 1° tempo: Consigli, Toljan, Rogerio, Lopez, Erlic, Ayhan, Henrique, Frattesi, Raspadori, Berardi, Ceide.

SASSUOLO 2° tempo: Consigli (60′ Russo), Muldur, Tressoldi, Ferrari, Kyriakopoulos, Harroui, Henrique (60′ Obiang), Thorstvedt, Defrel, Alvarez, Ceide (70′ D’Andrea). A disp.: Vitale, Paz, Flamingo, Mercati, Marginean. All.: Dionisi

JABLONEC: Hanus, Povazanec, Houska, Heidenreich, Polidar (46′ Haitl), Martinec, Surzyn (46′ Krob), Plestil (46′ Hubschman), Jovovic (60′ Kubista), Sejk (60′ Chramosta, 72′ Ikaunieks), Sulc (60′ Smejkal). A disp.: Surovcik, Stepanek, Silny, Ritter. All.: Horejs

ARBITRO: sig. Bordin di Bassano del Grappa

RETI: 9′ Frattesi, 28′ Sejk, 75′ Harroui, 80′ Defrel

NOTE: ammonito Hubschman.