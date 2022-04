Sassuolo - Juventus 1 - 2, le pagelle | Berardi spettacolare, errore arbitrale

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Sassuolo - Juventus 1 - 2:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5; Muldur 6, Ayhan 6, Chiriches 6, Kyriakopoulos 7; Frattesi 6.5, Lopez 6.5; Berardi 7.5 (79’ Defrel s.v.), Raspadori 7, Traorè 6.5 (79’ Djuricic s.v.); Scamacca 5.5.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; De Sciglio 6, Bonucci 5.5, Rugani 5.5 (55′ Chiellini s.v.), Alex Sandro 6; Bernardeschi 5.5 (87’ Miretti s.v.), Rabiot 6, Zakaria 5.5, Danilo 6; Dybala 6.5 (55′ Vlahovic s.v.), Morata 5.5 (67′ Kean 7).

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7.5 - Non sbaglia niente. I suoi passaggi sono tutti illuminanti e il suo tacco per il gol di Raspadori è da leccarsi i baffi. Il suo ritorno in campo si fa sentire e l’intera squadra torna a giocare alla grande.

PEGGIORI TODAY

MARESCA 4 - Convalida alla Juventus un gol visibilmente viziato da fallo che cambia completamente la partita, dominata dal Sassuolo dal primo minuto al triplice fischio.