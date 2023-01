Sassuolo - Lazio 0 - 2 | Non esce dall'incubo la squadra di Dionisi

Ancora una sconfitta, la terza del 2023, per il Sassuolo che non riesce ad invertire la rotta e comincia a vedere le squadre alle spalle come una vera minaccia. Contro la Lazio manca lo spunto per cercare di arrivare alla rete, ma anche l’arbitro ha qualche responsabilità nella gestione.

IL MATCH - Passano solo due minuti e Laurientè ha la prima grande occasione, ma conquista solo un corner. Tre minuti più tardi risponde Zaccagni con un tiro da fuori che viene respinto da Pegolo; sul tap in va Anderson che incredibilmente spara altissimo. Tegola per la Lazio poi al 14’ quando Immobile accusa un problema fisico e deve lasciare il campo, al suo posto Pedro. I ritmi sono piuttosto bassi e a giocare è prevalentemente il Sassuolo che non riesce però a sfondare. I neroverdi poi chiedono a gran voce un rigore per un fallo di mano in area, ma l’arbitro non lo concede. Pochi minuti dopo, al 45’, è invece Toljan a commettere un fallo di mano, anche se la distanza era veramente ravvicinitissima e il giocatore era anche girato di schiena, ma questa volta il signor Pairetto non ha dubbi e fischia il rigore per la Lazio: sul dischetto va Zaccagni che non sbaglia e porta avanti i suoi all’ultimo secondo del primo tempo. Ripresa che riparte sulla falsa riga del primo tempo, senza grandi emozioni. Lazio vicina al raddoppio con Anderson che da ottima posizione calcia alto; ci prova poi anche Pedro al 65’ sfiorando il palo con un siluro dal limite dell’area. Al 76’ è Frattesi di testa su corner di Berardi a sfiorare il pareggio con la palla che di pochi centimetri sovrasta la traversa. Nel finale, al 94’, erroraccio di Tressoldi che perde Anderson e arriva il 2-0 per gli ospiti.

SASSUOLO: Pegolo, Toljan, Erlic (84′ Ferrari), Tressoldi, Rogerio, Frattesi, Obiang (54′ Lopez), Traorè (Thorstvedt), Berardi, Alvarez (54′ Defrel) , Laurienté (68′ Ceide). A disp.: Zacchi, Russo, Marchizza, Ayhan, Muldur, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Antiste. All.: Alessio Dionisi

LAZIO: Provedel, Hysaj, Casale (90’ Patric), Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (76′ Vecino), Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile (14′ Pedro), Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Radu, Marcos Antonio, Romero, Basic, Fares, Cancellieri. All.: Maurizio Sarri

ARBITRO: sig. Pairetto di Nichelino.

RETI: 45′ Zaccagni (rig.), 94’ Anderson

NOTE: ammoniti Casale, Erlic