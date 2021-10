Serie A Femminile, Sassuolo - Lazio 3 - 0 | Chi le ferma più?

Quinta vittoria consecutiva per le neroverdi che rimangono in testa alla classifica insieme alla Juventus

E’ inarrestabile il Sassuolo femminile che oggi ha vinto la quinta partita su cinque giocate in campionato. Come le neroverdi solo la Juventus che rimane in vetta insieme alle ragazze di Piovani a punteggio pieno. Clelland e compagne hanno vinto per 3-0 in casa contro la Lazio che rimane ultima a zero punti. Al ‘Ricci’ il risultato è stato sbloccato al 31’ da Tomaselli che dopo aver ricevuto da Dubcova, manda la palla nell’angolino basso con un colpo da biliardo.

Prova a reagire la Lazio nella ripresa, ma ad avere le migliori occasioni sono ancora le neroverdi che colpiscono anche una traversa al 59’ con Clelland. All’85’ poi le ragazze del Sassuolo la chiudono con Dongus che, appostata sul secondo palo, di testa manda in rete un calcio di punizione battuto dai trenta metri. C’è tempo anche per il tris firmato da Cantore che all’89’ con un tiro potente che non lascia scampo a Ohrstrom. Alla prossima saranno ancora in casa le neroverdi (10/10) e ospiteranno l’Empoli conoscendo già il risultato della Juventus che giocherà il sabato in anticipo contro il Napoli.