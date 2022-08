Sassuolo - Lecce 1 - 0 | I neroverdi giocano un tempo solo, ma portano a casa i tre punti

Arriva la prima vittoria del Sassuolo e arriva tra le mura amiche in una partita da non sbagliare dopo le due delusioni della Coppa Italia e dell’esordio contro la Juventus. A decidere l’incontro è Berardi con un gol da cineteca nel primo tempo, poi nella ripresa i ritmi si abbassano e i neroverdi smettono di giocare, ma il Lecce non ne approfitta.

IL MATCH - Parte piuttosto equilibrata la partita tra Sassuolo e Lecce, con gli ospiti che prova a partire forte, ma i neroverdi e ben organizzati. La prima occasione è al 15’ quando Di Francesco calcia bene e impegna Consigli che in tuffo manda in angolo. Risponde Berardi al 22’ e dal limite sfiora il palo. Al 34’ si fa rivedere il Lecce con Ceesay che calcia bene ma una deviazione manda il pallone di pochissimo sopra alla traversa. Tentativo anche di Kyriakopoulos al 39’ sventato da Falcone che manda in calcio d’angolo e proprio sul corner, calciato da Lopez, Baschirotto mette fuori area di testa dove arriva Berardi che calcia volo e mette il pallone a fil di palo portando in vantaggio i suoi. Vicinissimo al raddoppio Henrique al 43’, ma è ancora bravo Falcone a parare. Nella ripresa Baroni lascia Di Francesco negli spogliatoi e al suo posto entra Banda. Nella ripresa parte con più determinazione il Lecce che vuole cercare il pareggio e al 59’ Strefezza mette una bellissima palla davanti alla porta dove però Gonzalez colpisce male in scivolata e spreca. Occasionissima per pareggiare al 78’ per Helgason che di pochissimo non trova la porta. Il Sassuolo nel secondo tempo è molto calato, ma nonostante questo non ha rischiato tantissimo.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (80′ Harroui), Maxime Lopez, Matheus Henrique (63′ Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (63′ Defrel), Kyriakopoulos (95' Ayhan). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Alvarez, Obiang, Ceide, Ruan. All.: Alessio Dionisi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (70′ Helgason), Hjulmand, Gonzalez (80′ Askildsen); Strefezza (90’ Listkowski), Ceesay (80′ Colombo), Di Francesco (46′ Banda). A disp.: Bleve, Brancolini, Tuia, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Lemmens, Rodriguez. All.: Marco Baroni.

ARBITRO: sig. Colombo di Como.

RETI: 40′ Berardi

NOTE: ammoniti Henrique, Berardi, Rogerio, Gonzalez, Frattesi, Toljan.